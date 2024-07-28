Украинский блогер из Киева со второй попытки смог бежать с Украины в Париж

Украинский блогер из Киева похвастался, что сумел покинуть Украину со второй попытки. В своих соцсетях он опубликовал фотографии из Парижа.

Как сообщает «СТРАНА.ua», речь идёт о блогере Олег ВШХ, который родился в Харькове.

«Первая попытка была 21 июня, когда Олега в числе других 47 парней задержали пограничники на кордоне с Молдовой», — пишет украинское издание.



В своей публикации блогер позирует на фоне Эйфелевой башни, фотография подписана: «Ухыльнулся!». В комментариях пользователи просят опубликовать инструкцию для желающих бежать из страны, отмечает портал.