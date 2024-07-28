Трамп заступился за прикрывавшую его во время покушения женщину-агента

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы Соединенных Штатов, которая подверглась нападкам в интернете. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, среди охранявших его женщин-агентов не было ни одной медлительной. Политик заявил, что женщина, которая сидела справа от него, является прекрасным человеком.

«Она была такой храброй, она защищала меня, как могла, она была готова «схватить пулю», — сказал Трамп на митинге в Сент-Клауде (штат Миннесота).



Трамп сообщил, будет ли проводить митинги под открытым небом

До этого Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что Трамп действительно получил пулевое ранение при покушении.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. В результате атаки пострадали несколько сторонников политика. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. В настоящее время расследование нападения на экс-президента все еще продолжается.