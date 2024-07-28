Американский журналист сравнил цветущий Киев с опустошенной Газой на фоне Олимпиады

Американский журналист и политический комментатор Джексон Хинкл продемонстрировал, как Киев и Газа пострадали от военных конфликтов.

Джексон опубликовал два фото в соцсети X. На одном — разрушенные здания и руины Газы. На другом — центр Киева, историческая Думская площадь, где нет и намека на какие-либо боевые действия и спокойно продолжается обычная мирная жизнь.

© Соцсети

Джексон отметил, что на фото представлены Киев «после двух лет российских бомбёжек» и Газа «после двух недель израильских бомбёжек».