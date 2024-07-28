Стало известно, сколько Харрис собрала за неделю на предвыборную кампанию

Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис в период с 21 по 28 июля собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн. Об этом пишет РИА «Новости».

В штабе кандидата отметили, что 66% пожертвований на предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые.

Соратники Харрис подчеркнули, что им удалось привлечь к работе 170 тыс. новых волонтеров.

Напомним, что в настоящее время в США идет предвыборная гонка. Основными претендентами на пост главы государства являлись действующий лидер страны Джо Байден и 45-й президент США Дональд Трамп.

После выхода Байдена из гонки ключевым претендентом стал Трамп. Аналитики полагают, что если он не допустит ошибок, то сможет вернуться в Белый дом.