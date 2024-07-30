Большой Лебовски поддержал Камалу Харрис

Американский актер, звезда фильма «Большой Лебовски» Джефф Бриджес поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост главы государства.

© Lenta.ru

Об этом сообщает Politico.

«Около 200 000 участников подключились на Zoom-конференцию "Белые парни за Харрис", в которой принял участие Джефф Бриджес, использовавший свою коронную фразу из "Большого Лебовски", чтобы поддержать вице-президента», — передает издание.



Также актер отметил, что чувствует взволнованность из-за текущих политических событий в США. Он отметил, что действующий американский лидер Джо Байден «красиво передал эстафету», а возможное президентство Харрис «вызывает восторг».

25 июля Камала Харрис выпустила первый агитационный видеоролик своей предвыборной кампании, в котором обратилась с критикой в адрес кандидата в президенты, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Саундтреком к агитационному видео стала песня американской певицы Бейонсе «Freedom».