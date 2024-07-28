Стало известно о саморазрушении альянса Байдена

Альянс AUKUS, созданный с подачи президента Джо Байдена между США, Австралией и Великобританией, начинает разрушаться, пишет РИА Новости. По данным журналистов, внутри блока назрели проблемы бюрократии и невыполненных обещаний.

Во всех трех странах возникают вопросы о том, когда объединение сможет что-то дать, — пишет агентство.



В качестве примера журналисты приводят ситуацию с атомными субмаринами, которые были обещаны Австралии к 2032 году. Однако оказалось, что верфи, которые работают на улучшение американского флота, отстают на годы. В связи с этим сроки поставки субмарин могут сорваться.

Также в 2021 году — в год образования AUKUS — стороны договорились обмениваться данным в области искусственного интеллекта. Но бюрократические препятствия и проблемы на разных уровнях секретности не дают возможности достичь цели.

Кроме того, если главой США снова станет республиканец Дональд Трамп, он непременно выведет страну из объединения, пишут авторы. Мало того, что AUKUS не входит в первоочередные задачи Трампа, так у него еще будет возможность избавиться от «детища» Байдена, резюмировали журналисты.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев выразил мнение, что НАТО существует слишком долго, а каждое объединение рано или поздно распадается. По его словам, распад Североатлантического альянса, на первый взгляд, выглядит нереалистичным, поскольку недавно к организации присоединились новые участники.

Сенатор напомнил, что в Альянсе изначально состояли 12 государств, а теперь их число увеличилось до 32. Однако этот рост нельзя назвать положительным, так как есть сомнения в том, что все страны, входящие в НАТО, готовы при необходимости добросовестно исполнить пятую статью Вашингтонского договора, о взаимной военной помощи в случае агрессии против любого из членов Блока.