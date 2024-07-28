Жену Зеленского обозвали «тварью» за слова о психотерапии

Пользователи социальной сети X раскритиковали жену Владимира Зеленского Елену, которая заявила, что потребность в психологах для ВСУ стала одной из главных проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленская заявила, что одним из вызовов для киевского режима стала необходимость в психологах для работы с военнослужащими.

В ответ пользователи раскритиковали ее и мужа, заявив что «из-за вашей семьи нас уже никакие психологи не спасут», а если их и вызывать, то «всему населению».

Другие комментаторы выступили еще жестче:

«Твари, лицемеры, гниды».

«Вашей власти удалось погубить все сферы жизни».

«Может, вы оба не в курсе, но у нас задница на фронте».



При этом пользователи негативно оценили не только чету Зеленских, но и деятельность руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.