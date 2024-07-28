У дипломатов ЕС начались финансовые проблемы

Дипломаты ЕС вынуждены ограничить поездки по миру, они не смогут покупать жилье и проводить ряд мероприятий. Причина в превышении выделенного бюджета Службой внешних связей Брюсселя. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

О введенном жестком режиме экономии сообщили изданию сразу пять чиновников, проинформированных о требовании Брюсселя. Они отметили, что перерасход средств огромен.

«Дипломатам ЕС было приказано отказаться от планов поездок, отменить различные мероприятия и отложить обеспечение жильем после того, как в этом году они значительно превысили свой бюджет, что нанесло ущерб внешнеполитическому ведомству ЕС», — сообщает издание.



Службе внешних связей ЕС, по сути, министерству иностранных дел блока, было приказано сократить 43 миллиона евро — почти 5% запланированного бюджета — после нарушения согласованных лимитов расходов.

Столько же предлагается сэкономить в 2025 году, что потребует «еще более решительных действий». Чиновники не исключают, что придется продавать недвижимость, а в следующем году ЕС может не сохранить дипломатическое присутствие в странах Африки и Латинской Америки.

ЕС имеет 145 миссий по всему миру, включая небольшие государства вроде Барбадоса и Ватикана.