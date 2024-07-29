Германия не запугана предупреждением президента России Владимира Путина об отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности при размещении американских вооружений в ФРГ. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии, сообщает Reuters.

«Мы не будем запуганы подобными угрозами», — ответили в ведомстве.



Ранее российский лидер заявил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности, если США разместят вооружение в Германии. Он добавил, что эти ракеты будут способны долететь до России за 10 минут.

Патрушев озвучил ответ России на размещение дальнобойного оружия США в ФРГ

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия на территории ФРГ в 2026 году. Эти типы вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в Германии на данный момент.