Нынешний Евросоюз напоминает человека, у которого был блестящий план, «пока ему не дали по морде». Так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил провал антироссийских санкций. Об этом сообщает венгерское издание Origo.

Виктор Орбан накануне выступил с лекцией в 33-м Летнем свободном университете и студенческом лагере Балваньози в Туснадфюрдо.

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Он рассказал, что присутствовал на заседаниях Евросовета и саммитах премьер-министров, и помнит, как «великие европейские лидеры пафосно заявляли, что антироссийские санкции и исключение из SWIFT поставят экономику и политику Москвы на колени.

«В связи с этим вспоминается мудрость Майка Тайсона, который однажды сказал, что у каждого человека есть план, пока ему не дадут по морде», — заявил венгерский лидер.



Орбан считает, что война обнажила реальность и заставила людей покинуть выдуманный уютный мир. Он сравнил ситуацию с фильмом «Матрица», где главному герою предстоит принять решение. Он может выбрать одну из двух таблеток: если он проглотит синюю, то останется в мире матрицы, если красную — окажется в реальности.

«Война — наша красная таблетка», — сказал Орбан.



Он добавил, что «правда в том, что европейская политика рухнула», а Европа отказалась защищать свои собственные интересы.

«Сегодня Европа не делает ничего, кроме безоговорочного следования демократической внешней политике США, даже ценой самоуничтожения», — сказал Орбан.



По словам премьера, санкции, которые ввел Запад, наносят ущерб фундаментальным европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.