Жители Финляндии взбунтовались из-за закрытых границ с Россией

Общество русскоязычных жителей Финляндии адресовало жалобы у Европарламент и Еврокомиссию из-за решения Хельсинки закрыть границу с РФ. В Telegram-канале общество подчеркнуло, что власти Финляндии нарушают европейское законодательство.

К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены. Также нами отправлена петиция в Европарламент, она пока на модерации в специальном комитете, — указано в сообщении общества.



МВД Финляндии назвало условие для открытия границы с Россией

Общество также призвало всех, кто выступает за открытие границы с Россией, не молчать и обращаться напрямую к властям Финляндии через МИД или правительство.