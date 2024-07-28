МИД Франции решительно осудил удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс в Голанах, при котором погибли 12 юных футболистов. Об пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В субботу, 27 июля, на футбольное поле в поселке упала ракета. В Израиле обвинили в инциденте ливанское шиитское движение «Хезболла» и предупредили о жестком ответе на атаку.

Лидеры движения, в свою очередь, заявили, что не имеют отношения к ракетному удару. По их словам, на поле упала ракета, выпущенная одним из комплексов ПВО Израиля.

Франция обращается с призывом сделать все возможное, отметили дипломаты, чтобы избежать новой военной эскалации.

В МИД подчеркнули, что французским гражданам на фоне осложнения обстановки в регионе не следует посещать Ливан, Израиль и Палестинские территории.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон провел консультации с Израилем. По его словам, все признаки указывают на то, что ракету выпустили боевики движения.

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Вместе с тем, подчеркнул чиновник, США сделают все, чтобы снизить уровень напряженности в регионе, предотвратить эскалацию конфликта, его географическое расширение.