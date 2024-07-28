Медведев назвал выборы президента США схваткой пауков в банке

Россия не симпатизирует никому из кандидатов в президенты США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав американскую предвыборную кампанию схваткой пауков в банке. Его слова приводит ТАСС.

Комментарий политика прозвучал в ответ на просьбу журналистов оценить, сулит ли РФ что-то хорошее возможность нового прихода к власти экс-президента Дональда Трампа. Как объяснил Медведев, никто из кандидатов сейчас не внушает особой симпатии, а речь идет о том, чтобы взаимодействовать с представителем законной власти страны, поэтому «нам в целом неинтересно, кто и как одержит верх на выборах в Америке».

Медведев: украинцы сами должны сменить политиканов на здравомыслящих лидеров

Также Медведев уточнил, что Россия готова дать шанс будущему президенту США наладить отношения и отойти от той пропасти, в которую Запад сегодня толкает весь мир, но в американском истеблишменте не видно тех, с кем можно было бы вести диалог, поэтому сложившаяся ситуация оставляет мало причин для оптимизма.

Ранее в воскресенье о том, что для России нет разницы, кто победит на выборах в США высказался и помощник президента РФ Николай Патрушев.

Неделю назад президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он выдвинул кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже пообещала обойти пережившего покушение Дональда Трампа.