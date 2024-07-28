Живущие более двух лет в плену морпехи «Азовстали» обратились к офису Зеленского

Украинские морпехи «Азовстали», которые находятся в плену уже более двух лет, записали видеообращение к кабинету президента Украины Владимира Зеленского и руководству страны с просьбой их обменять. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает РИА Новости.

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— Почему так случается, что мы сидим здесь... Вот уже 27-й месяц заканчивается, а мы сидим здесь и наблюдаем, что если и идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три–четыре месяца, может быть, полгода, — сказал старший лейтенант Алексей Собчук.



Солдат отметил, что попал в плен к российским военным в апреле 2022 года при попытке выйти из окружения. Несмотря на обещанное скорое возвращение, пленные со временем стали замечать, как на обмен отправляют тех, кто пробыл в плену всего три месяца, в то время как морпехи «Азовстали» сидят уже несколько лет.

Старший лейтенант убежден, что руководство бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания и боеприпасов.

— Очень интересно получается, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше нас, потому что просто бросило бригаду, уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения. А мы из-за них практически тут оказались, — отметил он.



Старший сержант Борис Крутенок также обратился к властям Украины с вопросом: «Когда я увижу своих дочерей?».

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Возле дельты реки Днепр в плен российским военным добровольно сдались 17 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Военнопленный ВСУ Дмитрий Ромаев рассказал, как Киев с помощью тяжелого дрона «Баба-яга» нанес два удара по своим военнослужащим, чтобы помешать им сдаться в плен российским солдатам. Он просидел в укрытии три–четыре часа, пока не услышал призыв выйти с поднятыми руками. После этого он сдался в плен российским войскам.