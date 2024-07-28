Ведущий научный сотрудник Института Африки Евгений Корендясов в беседе с RT высказался о нападении на правительственных солдат и членов ЧВК «Вагнер» в Мали.

Как отметил Корендясов, в Мали в последнее время активизируются террористические сепаратистские силы.

При этом он подчеркнул, что нельзя категорически отрицать причастность «Аль-Каиды»* к нападению, так как у боевиков данной террористической группировки есть серьёзная база в этом регионе.

Вместе с этим ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Щербаков отметил, что сейчас к случившемуся будут «причислять себя все кому не лень».

В России прокомментировали нападение на ЧВК «Вагнер» в Мали

Ранее сообщалось, что в ходе засады туарегов на севере Мали погибли не менее 20 бойцов ЧВК «Вагнер».

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.