Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку на торжественной церемонии в его родном городе Ризе. Об этом пишет портал T24.

После речи, посвященной проекту по обновлению городской инфраструктуры на плато Айдер, глава государства заявил о том, что одна из семей получит ключи от нового жилья.

На сцену поднялись дети, с тем, чтобы получить подарок от президента. Пятилетний ребенок, младший в семье, быстро подошел к Эрдогану и молча уставился на него. Политик дал ему легкую пощечину.

После этого малыш пожал ему руку, потряс ее, а затем, после подсказки взрослых, поцеловал и прижался к ней головой. В это время подошел старший мальчик и обнял президента. Эрдоган отпустил детей и даже дал им карманные деньги.

Ранее сообщалось, что во время торжественной церемонии открытия тоннеля в Турции Эрдоган ударил ребенка за то, что тот не удержался и разрезал голубую ленточку раньше времени.

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Кроме того, на партийной конференции в городе Кахраманмараш глава страны довел до слез шестилетнюю сироту, воспитанницу кадетского училища.

С тем, чтобы утешить ребенка, Эрдоган пообещал в случае ее гибели на военной службе накрыть ее гроб флагом республики. Журналисты отметили, что это не очень утешило юную воспитанницу.