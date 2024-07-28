Герцогиня Меган Маркл вышла в свет в мятом костюме

Герцогиня Меган Маркл была замечена в Хэмптоне. Фотографии опубликованы на сайте Page Six.

Меган Маркл стала гостьей бизнес-саммита, который прошел 26 июля. По информации журналистов, герцогиня Сассекская прилетела на частном самолете вместе с бизнесвумен Джейми Керн Лимой. Для мероприятия жена принца Гарри выбрала светлый льняной костюм, состоявший из длинного жилета и брюк. Меган Маркл также надела золотые украшения и черные солнцезащитные очки.

Интернет-пользователи обратили внимание, что герцогиня пришла на бизнес-саммит в мятом костюме.

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«Она выглядела неряшливо, как обычно», «Мятый наряд с брюками, которые нужно подшить», «Удивительно, что Маркл до сих пор не может понять, как правильно одеваться», «Она неряха…», «Она не смогла найти подходящий наряд?» — писали читатели Page Six.



Несколько недель назад принц Гарри и Меган Маркл стали гостями премии ESPY в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Герцогиня Сассекская появилась на вечере в белом платье и с минимумом украшений. Наряд дополнил браслет Cartier и несколько золотых колец с бриллиантами. Образ сравнили с ее нарядом на свадьбе. Принц Гарри на церемонии получил премию имени Пэта Тиллмана, которая названа в честь легендарного игрока НФЛ и рейнджера армии США.

Ранее Меган Маркл вышла на публику в колье за $13400.