Владимир Зеленский начал активно искать выходы на Дональда Трампа и попросил Орбана организовать телефонный разговор с кандидатом в президенты США. Спустя неделю разговор состоялся. Об этом написал венгерский журналист Сабольч Паньи.

Журналист отметил на платформе Vsquare, что «начинают всплывать новые подробности» о миротворческом туре Орбана с неожиданными визитами в Киев, Москву, Пекин и Мар-а-Лаго.

«Источник с хорошими связями, занимающийся украинско-венгерскими отношениями, рассказал мне, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Орбана во время встречи 2 июля в Киеве помочь организовать разговор с бывшим президентом США и нынешним кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом», — написал Паньи.



Еще один источник, «непосредственно знакомый с той киевской встречей», не стал этого отрицать, заявив, что «возможно, такое и было».

Паньи отмечает, что Орбан встретился с Трампом 11 июля, а Зеленский разговаривал по телефону с Трампом 19 июля. Однако неясно, кто убедил Трампа ответить на звонок из Киева, поскольку другие посредники, такие как бывший британский премьер Борис Джонсон или президент Польши Анджей Дуда также «помогали Зеленскому в лоббировании Трампа».

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

Паньи добавил, что европейские эксперты расценивают предполагаемую просьбу Зеленского к Орбану как «весьма правдоподобную».

«Это имеет смысл, поскольку Зеленский сейчас серьезно ищет доступа к Трампу. И у Орбана есть этот козырь», — заметил один из чешских экспертов, прибегнув к каламбуру (trump card по-английски означает козырная карта).



Ранее Трамп рассказал о своих телефонных переговорах с Владимиром Зеленским.