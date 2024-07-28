В США указали на главную угрозу, исходящую от Харрис

Вице-президент США Камала Харрис практически не представляет опасности как кандидат на должность главы государства, однако ее способности создавать «плохие постановки» отвлекают республиканцев, заявил бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами в эфире Fox News. По его словам, это может быть главной уловкой демократов.

На мой взгляд, главная угроза от Камалы не в том, что она убедительна, а в том, что весь этот драматизм и плохие постановки порой сами по себе отвлекают нас, — заявил Рамасвами.



Эксперт уверен, что республиканцам стоит сосредоточиться не на Харрис, а на продвижении своего главного кандидата Дональда Трампа. Известно, что президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

Ранее СМИ писали, что Трамп из-за нападок на Харрис рискует оттолкнуть часть избирателей. Оттолкнет он тех, кого стоило бы привлечь — женщин из пригородов, афроамериканцев и латиноамериканцев, говорится в публикациях.

Нападки, которые имеют ввиду авторы статей, довольно многочисленны — Трамп называл оппонентку «Камалой хохотушкой», говорил, что она «тупая как скала». Трамп также критиковал Харрис за усугубление миграционного кризиса на границе с Мексикой и называл ее «слабым прокурором».