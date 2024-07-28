Удар по Голанским высотам: что известно к этому часу

Населенный пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в субботу вечером, 27 июля, подвергся ракетному обстрелу, один из снарядов упал на футбольную площадку, где тренировались юные футболисты. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Принадлежность поселка

В поселке Мадждаль-Шамс проживают друзы —этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле. Существуют многочисленные группы друзов в США, Канаде, Франции, Великобритании, Западной Африке, Карибском бассейне и других странах, состоящие из потомков эмигрантов.

В настоящее время поселок находится под контролем Израиля.

Количество пострадавших

Сразу после инцидента пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет. Позднее число погибших выросло до 12. Пострадали 34 человека.

Реакция «Хезболлы»

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Лидеры движения сообщили ООН, что инцидент связан с падением на территорию поселка израильской ракеты-перехватчика.

Реакция в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. Он добавил, что «Хезболла» заплатит за атаку «цену, которую до сих пор не платила».

«Граждане Израиля, как и вы, я был шокирован, увидев ужасные кадры после кровавой атаки Хизбаллы на Мадждаль-Шамс. Среди убитых маленькие дети, игравшие в футбол, а также другие убитые. Увиденное разрывает наши сердца», — подчеркнул премьер.



Официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари предположил, что удар по городу был нанесен ракетой «Фалак-1», произведенной в Иране.

«Ракета «Фалак-1» прилетела сюда, на футбольное поле, это иранская ракета, произведенная в Иране, ракета с боевой головкой с более 50 килограммами взрывчатки», — сказал чиновник.



Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал Шейху Муафаку Тарифу, духовному лидеру израильской общины друзов, что ЦАХАЛ нанесет жесткий удар по противнику.

В ночь на воскресенье израильские истребители нанесли удары по расположенным на юге Ливана городам Эль-Хиям, Кфар-Кила, Аббасия и Бурдж аль-Шимали. Кроме того, они запустили ракету по деревне Тейр Харфа.

В ЦАХАЛ уточнили, что среди пораженных объектов числятся схроны с оружием и террористическая инфраструктура.

Израиль приблизился к полномасштабной войне с Ливаном, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац. По его оценке, этот инцидент, в результате которого погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все красные линии.

Реакция в мире

Россия осуждает любые террористические акты, которые предпринимаются любой структурой, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сотрудники разведки США предположили, что удар по контролируемому Израилем населенному пункту был нанесен намеренно. Вместе с тем, они не исключили, что боевики били по военному объекту, а попали по футбольному полю.

США осуждают атаку по Голанским высотам и подтверждают готовность оказать «непоколебимую поддержку» Израилю в защите от будущей агрессии, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Тегеран категорически не желает расширения географии конфликта, не ожидает этого, заявил посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани. Он добавил, что «спектакль», устроенный Израилем в связи с инцидентом, не изменил позицию республики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал провести независимое международное расследование обстрела поселка Мадждаль-Шамс.

«Я решительно осуждаю эту кровавую бойню. Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента», — подчеркнул Боррель.



Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий Временными силами ООН в стране (ВСООНЛ) Арольдо Ласаро Саенс выразили

сожаление в связи с гибелью мирных жителей при обстреле удерживаемых Израилем Голанских высот, призвали воинствующие стороны к сдержанности.