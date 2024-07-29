Зеленский заявил о наличии у него номера телефона Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить республику. Он также заявил в интервью японскому телеканалу NHK о наличии у него телефона американского политика.

Зеленский уточнил, что официальные лица в Киеве установили свящь с предвыборными штабами вице-президента Камалы Харрис и Дональда Трампа.

«Мы были в контакте с его командой. Трамп сказал мне, что он готов ответить на любые вопросы, и что у меня есть его номер телефона», — заключил украинский лидер.



Ранее Зеленский назвал срок готовности мирного плана по Украине. По его словам, украинский лидер наметил путь к прекращению боевых действий, подробнее об этом можно будет говорить к концу ноября.