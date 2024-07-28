В одной из бывших республик СССР заговорили о геноциде

Власти Молдавии могут выступить с инициативой по признанию послевоенного голода 1946-1947 годов геноцидом. Об этом в эфире телеканала Игорь Гросу.

Отвечая на опрос журналистов о том, может ли голод в Молдавии быть признан геноцидом так же, как это сделали на Украине, он сказал, что иметь только осуждающую декларацию и чтить те события недостаточно.

В декабре 2022 года Европейский парламент признал голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом, который был направлен «на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания».

В мае 2023 года аналогичное решение принял французский Сенат. Российский МИД назвал такие шаги спекуляциями.

Между тем Великобритания отказалась признать массовый голод на Украине геноцидом украинцев. Британские дипломаты считают, что решение о признании голодомора геноцидом должен принимать компетентный суд после рассмотрения всех доказательств.