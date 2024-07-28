В США раскрыли шорт-лист кандидатов на пост вице-президента от демократов

В шорт-лист кандидатов на пост вице-президента США от демократов в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

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«Сформировался короткий список, включающий трех избранных должностных лиц, пользующихся популярностью по всей стране: сенатора Аризоны Марка Келли, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Миннесоты Тима Уолца», - говорится в сообщении издания.



Отмечается, что при этом Харрис рассматривает «широкий круг» других кандидатов на пост вице-президента США.

Представитель предвыборной кампании Харрис Кевин Муньос сообщил, что она «дала указание своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента», но отказался вдаваться в подробности поисков.

Что известно о вице-президенте США Камале Харрис

До этого сообщалось, что Харрис объявит о своем выборе кандидатуры вице-президента в начале августа.