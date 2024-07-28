В США раскрыли детали задержания крупного наркобарона

Наркобарона Исмаэля «Эль Майо» Самбаду Гарсия из Мексики американской стороне выдал один из сыновей основателя наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лопес. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По информации издания, Гусман заранее договорился с американскими спецслужбами о том, что он вместе с «Эль Майо» приземлится в аэропорту города Эль-Пасо в Техасе, США. При этом наркобарон не подозревал, что их совместный полет закончится не на севере Мексики, а в Соединенных Штатах.

Как отметил источник газета, Гусман опасался жестокого финала своей карьеры наркоторговца, поэтому попытался этого избежать.

До этого американские ученые из Корнелльского университета изучили влияние наркобизнеса на окружающую среду. Оказалось, что торговля кокаином наносит существенный ущерб десяткам видов перелетных птиц.