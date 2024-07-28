СМИ: США создадут новое военное командование в Японии

США создают новое военное командование в Токио для противодействия Китаю. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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«США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности, поскольку Вашингтон предпринимает шаги по укреплению своих азиатских союзников перед лицом наращивания военной мощи Китая», — говорится в публикации.



Япония заявила об обеспокоенности сотрудничеством РФ и КНР в военной сфере

Отмечается, что американские и японские чиновники объявят о решении 28 июля.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что число совместных учений ВМС Японии с НАТО и иными союзниками США значительно возросло в этом году.

Также замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что Токио планирует заниматься «размыванием» своего национального безъядерного статуса.