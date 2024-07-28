Трамп заявил, что Харрис может втянуть США в третью мировую войну

Победа на выборах в ноябре вице-президента США Камалы Харрис приведет к тому, что страна будет втянута в третью мировую войну. Такое мнение высказал бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на митинге перед сторонниками в штате Миннесота.

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"Камала Харрис на посту президента - это еще четыре года чрезвычайной слабости [США], хаос и, вероятно, третья мировая война, - сказал он. - Победа Трампа вернет в Овальный кабинет [Белого дома] лидерство, здравый смысл и силу".



Трамп назвал низким уровень IQ Камалы Харрис

Республиканец убежден, что в случае его нахождения во главе Соединенных Штатов не возникли бы конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом среди демократов стали все чаще звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис.