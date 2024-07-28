Орбан: Все больше стран начинают поддерживать РФ
Все больше стран начинают поддерживать Россию, несмотря на давление Запада, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.
По его словам, «за последние два года произошел поворот на 180 градусов. Премьер указал, что в настоящее время «мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России». Орбан назвал действия России логичными, а поведение Запада нерациональным. При этом Запад в настоящее время «слаб и дезинтегрирован».
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Политик отметил, что Москва опирается на поддержку не только КНР и КНДР, но и Индии, Турции, стран мусульманского мира, что стало для многих неожиданностью.
Ранее Орбан заявил, что ЕС получил шанс на новую политику по Украине без копирования США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».