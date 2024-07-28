Трамп хочет создать стратегический резерв биткоинов в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он намерен создать национальный стратегический резерв биткоинов. Его слова с выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле передает ТАСС.

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Трамп пообещал, что если его изберут президентом, то политика его администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство страны держит в настоящее время или приобретет в будущем.

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«Это станет, по сути, ядром национального стратегического резерва биткоинов», — сказал политик.



По его словам, в первый же день своего пребывания на должности президента он уволит председателя комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который известен как критик криптовалют.

В период своего президентства Трамп рассматривал вопрос запрета биткоинов.

15 июля сообщалось, что курс биткоина подскочил после покушения на Трампа.

Ранее Трамп оставил $500 чаевых официанту в рамках своей предвыборной кампании.