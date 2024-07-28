Лукашенко завершил визит в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл домой после визита в Россию. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

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«Рабочий визит (Александра Лукашенко. — «Газета.Ru») в Россию завершен», — говорится в публикации.



Путин и Лукашенко начали общение в закрытом формате

Авторы также сообщили, что главы государств «общались много и предметно», но подробности встречи пока не приводятся.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 25 июля. Президенты встретились на Валааме, острове в северной части Ладожского озера, где расположен Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Там же лидеры государств провели встречу в закрытом формате. После общения Лукашенко и Путин обсудили красоты Валаама и зашли в часовню.

Ранее встречу Лукашенко и Путина на Валааме посчитали нерядовой.