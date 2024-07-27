Трамп назвал низким уровень IQ Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уровень IQ Камалы Харрис - его соперницы по предвыборной гонке - очень низкий.

"В этом зале сидят люди с высоким IQ. Я участвую в гонке против человека с низким IQ. Речь о ней [Харрис]. О нем [о президенте США Джо Байдене] я даже говорить не буду", - заявил Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси).



Трамп предрек третью мировую в случае победы Харрис

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис.