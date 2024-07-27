Харрис назвала себя "темной лошадкой" президентских выборов

Вице-президент США Камала Харрис, наиболее вероятный кандидат в президенты страны от Демократической партии, считает себя "темной лошадкой" президентской гонки. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Мы - темные лошадки в этой гонке. <...> Мы - темные лошадки, но эту кампанию поддерживает народ", - сказала она на мероприятии по сбору средств на свою кампанию в Питсфилде, штат Массачусетс.



Харрис обвинила своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа во лжи в свой адрес.

"Как вы могли заметить, Дональд Трамп прибегает к дикой лжи о моем послужном списке. И кое-что, что говорят он и его напарник по президентской гонке [кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс], попросту странно", - приводит пресс-пул слова вице-президента.



Она выразила надежду на то, что Трамп согласится принять участие в дебатах с ней.

"Вы могли видеть, что он только что отказался от участия в дебатах. Надеюсь, что он передумает, ведь нам есть о чем поговорить", - сказала Харрис.



Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все чаще звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Харрис.