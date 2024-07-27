Ливан потребовал прекращения боевых действий на всех фронтах в регионе

Правительство Ливана решительно осуждает атаки на гражданское население и требует остановить военные действия на всех фронтах в регионе. Об этом говорится в заявлении премьер-министра республики Наджиба Микати, размещенном в телеграм-канале его пресс-службы.

"Правительство заявляет о своем решительном осуждении всех актов насилия и любых нападений на мирных граждан, - указывается в заявлении. - Ливан требует немедленного прекращения боевых действий на всех фронтах [Ближнего Востока]".



Премьер подчеркивает, что в Бейруте "рассматривают агрессию против гражданского населения как откровенное нарушение международного права, противоречащее принципам гуманности". Заявление Микати стало первой реакцией ливанских властей на инцидент на оккупированных Голанских высотах.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман возложил на шиитскую милицию "Хезболлах" ответственность за ракетный обстрел поселка Мадждаль-Шамс на Голанах. По его словам, это серьезная эскалация, ответ Израиля будет очень жестким.

Одна из выпущенных ракет упала на детской спортивной площадке. По данным израильских медицинских источников, число погибших возросло с 9 до 11, около 30 человек получили ранения. Большинство жертв и пострадавших - дети.

Представитель "Хезболлах" категорически отверг причастность шиитских отрядов к ракетному удару по поселку. Он заявил телеканалу Al Jadeed, что бойцы исламского сопротивления не выпускали ракеты в сторону Мадждаль-Шамс. Обстрелам ранее подверглась артиллерийская база израильских войск в Зауре и одна из казарм 801-й резервной бригады в Маале-Голани, которые находятся на юге Голанских высот.