Нетаньяху: «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по Голанам

Израиль не оставит без ответа удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах и заставит шиитское движение "Хезболлах" в Ливане заплатить беспрецедентно высокую цену. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в разговоре с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом.

"Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и "Хезболлах" заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно еще не платило", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.



Во время беседы с лидером израильских друзов Нетаньяху сказал, что "потрясен убийством детей и невинных людей террористической организацией "Хезболлах".

"Премьер-министр попросил передать от имени всего народа Израиля сердечные соболезнования семьям погибших и всей друзской общине", - добавили в канцелярии.



МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с "Хезболлой"

Ранее армейская пресс-служба сообщила о массированном обстреле севера страны с территории Ливана, в том числе в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. По меньшей мере одна ракета упала на футбольную площадку в друзском поселке Мадждаль-Шамс на Голанах. Согласно последним данным, 11 человек погибли, в том числе подростки и дети, 19 пострадали.

По данным израильских военных, ракета была запущена вооруженными формированиями "Хезболлах" из района поселка Шебаа на юге Ливана. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.

Мадждаль-Шамс расположен на Голанских высотах недалеко от линии разграничения между Израилем и Сирией и находится под израильским контролем со времен Шестидневной войны 1967 года. Большинство населения там составляют друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа. Мадждаль-Шамс - крупнейшее из четырех друзских поселений на контролируемых Израилем Голанах.