Премьер-министр Италии отправилась в Китай для обсуждения СВО

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони отправилась в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, она намерена наладить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии нестабильных выборов в США. Ожидается, что Мелони затронет тему специальной военной операции (СВО) на Украине и конфликта между Израилем и ХАМАСОМ.

Источники утверждают, что Мелони рассматривает Си Цзиньпина как человека, который может стать важной заинтересованной стороной в конфликте на Украине в случае, если Вашингтон откажется от поддержки, как угрожал кандидат в президенты США Дональд Трамп. При этом, отмечает агентство, ей предстоит сбалансировать данную цель поездки с более жесткой позицией Евросоюза в отношении торговли с Пекином.

Ранее издание The Economist сообщило, что Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем. Это связано с поставками китайских электромобилей. Европейцы планируют воздействовать на Пекин через госзакупки. Они намерены ограничить возможность китайским компаниями участвовать в государственных тендерах в Европе.