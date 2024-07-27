Нетаньяху потребовал ускорить его возвращение из США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, потребовал в кратчайшие сроки организовать перелет на родину после получения информации об обстреле Голанских высот, где погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сразу после того, как узнал о трагедии, дал указание сделать так, чтобы его возвращение в Израиль было осуществлено как можно быстрее", - заявила канцелярия главы правительства.



До этого, будучи в США, Нетаньяху провел консультации со своим советником по вопросам безопасности генерал-майором Романом Гофманом в связи со случившимся.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о массированном обстреле севера Израиля с территории Ливана, в том числе в направлении Голанских высот, контролируемых еврейским государством. По меньшей мере одна ракета упала на футбольную площадку в друзском поселке Мадждаль-Шамс на Голанах. По последним данным, 10 человек погибли, в том числе дети, 19 пострадали.

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Согласно заявлениям израильской армии, ракета была запущена вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах". Она утверждает, что не имеет отношения к инциденту.