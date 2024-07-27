МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с "Хезболлой"

Израиль приблизился к полномасштабной войне с шиитскими формированиями "Хезболлах" и Ливаном, заявил глава израильского МИД Исраэль Кац после обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. По его оценке, этот инцидент, в результате которого погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, включая детей, пересекает все красные линии.

"Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном", - заявил он в эфире 12-го канала израильского телевидения.

