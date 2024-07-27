Эродоган потребовал извинений от лидера Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что парламент Турции пригласил Аббаса выступить одновременно с визитом израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конгрессе США, но палестинская сторона не дала четкого ответа на предложение.

Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона ждала визита главы Палестины, а он не приехал. Он подчеркнул, что никто, у кого есть хоть капля человечности, не может оправдать такую беспринципность, когда в конгрессе США «рукоплещут» Нетаньяху.

До этого спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Аббас в ближайшее время может нанести официальный визит в Россию, в ходе которого он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.