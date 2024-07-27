Фрегату "Штандарт" предписали покинуть территориальные воды Испании

Морское управление в испанском автономном сообществе Галисия предписало парусному фрегату "Штандарт", которое испытывает сложности с заходом в порты ЕС из-за введенных в конце июня антироссийских санкций, покинуть территориальные воды королевства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в провинциальной гражданской гвардии.

Судно находилось у берегов населенного пункта Ла-Исла-де-Ароса. Как заявили в правоохранительных органах, фрегат зашел в воды королевства без разрешения. В районе 18:45 по местному времени (19:45 мск) фрегат "начал процесс", чтобы "покинуть территориальные воды Испании".

По информации локальной газеты Diario de Arousa, капитан Владимир Мартусь заявлял, что после отказа во входе в порт галисийского Виго у него нет возможности подготовить новый план путешествия и смену членов экипажа. Кроме того, из-за отсутствия запасов воды и еды судну пришлось встать на якорь.

"Также у нас техническая проблема с генератором судна, нужны запчасти", - отметил капитан.



Как заявляли ранее ТАСС представители испанских властей, "Штандарт" мог бы зайти в европейский порт, несмотря на санкции ЕС, лишь по соображениям морской безопасности.

Власти Испании связались с фрегатом «Штандарт», который не пустили в ЕС

"Штандарт" - точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современный "Штандарт" построен в 1999 году. Офис проекта находится в Санкт-Петербурге, однако фрегат уже долгое время курсирует по Средиземному морю и Атлантическому океану, реализуя учебные программы для желающих попробовать себя в качестве матросов парусника.