В Китае увидели сигнал в заявлении Зеленского

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта с Россией указывает на его возможную готовность к переговорам. Об этом пишет издание Global Times (GT).

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Таким образом авторы материала прокомментировали слова украинского лидера о необходимости скорейшего завершения конфликта. По их мнению, появляется все больше признаков того, что урегулирование ситуации будет происходить посредством переговоров Киева и Москвы.

«Все споры в конечном итоге будут разрешены политическими средствами», — утверждается в статье.



Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории

При этом, как отмечает издание, разрешить украинский конфликт одним шагом не удастся, поскольку для этого необходимы совместные усилия международного сообщества. Однако нынешняя позиция западных стран способствует затягиванию конфликта, говорится в материале.

«Только когда крупные державы будут вкладывать позитивную, а не негативную энергию, можно будет рассчитывать на скорое прекращение огня в этом конфликте», — резюмируют авторы.



Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. Такое признание он сделал в ходе встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.