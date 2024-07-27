Трамп заявил, что США не должны допускать новых атак на Израиль

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен добиться того, чтобы шиитское движение "Хезболлах" уважало Соединенные Штаты и не позволяло себе новые атаки на Израиль.

"Вы, наверное, слышали, что Израиль только что подвергся жестокой атаке, судя по всему, "Хезболлах" [стоит за ней]. Такое не должно случаться. Они должны уважать нас, они не должны делать такого. <...> Это очень серьезно", - сказал он, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси).



Трамп заверил, что подобная атака была бы невозможна, если бы он занимал пост президента США.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о массированном обстреле севера страны с территории Ливана, в том числе в направлении контролируемых Израилем Голанских высот. По меньшей мере одна ракета упала на футбольную площадку в друзском поселке Мадждаль-Шамс на Голанах. Согласно последним данным, 11 человек погибли, в том числе подростки и дети, 19 пострадали.

По данным израильских военных, ракета была запущена вооруженными формированиями "Хезболлах" из района поселка Шебаа на юге Ливана. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.

Мадждаль-Шамс расположен на Голанских высотах недалеко от линии разграничения между Израилем и Сирией и находится под израильским контролем со времен Шестидневной войны 1967 года. Большинство населения там составляют друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа. Мадждаль-Шамс - крупнейшее из четырех друзских поселений на контролируемых Израилем Голанах.