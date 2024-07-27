Израиль пообещал жесткий ответ за гибель детей на Голанах
По меньшей мере девять детей и подростков погибли в результате обстрела друзского поселка Мадждаль-Шамс, расположенного на контролируемых Израилем Голанских высотах, более 30 человек ранены. Об этом сообщил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
"От ракеты, выпущенной "Хезболлах", пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. На данный момент убито 9 израильских детей и подростков, более 30 получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
Силы ПВО «Хезболлы» открыли огонь по израильским самолётам в небе над Ливаном
Израиль возлагает ответственность за инцидент в поселке друзов на Голанах и готовит "очень жесткий ответ", заявил Гендельман.
"Это серьезная эскалация, агрессия террористической организации "Хезболлах", и ответ Израиля будет очень жестким - мы примем все необходимые меры для восстановления безопасности на северной границе. Ливан и террористическая организация "Хезболлах", действующая под руководством Ирана, несут ответственность за агрессию и ее последствия", - написал он.