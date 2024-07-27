Власти Испании связались с фрегатом «Штандарт», который не пустили в ЕС

Капитан российского исторического фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь рассказал, что власти Испании связались с ним, но не дали конкретной информации о дальнейших действиях. Об этом пишет РБК.

Накануне в СМИ появились публикации о том, что Франция и Испания не пустили корабль в свои порты. Запрет был введен на основе заявлений проукраинских активистов, которые потребовали не пускать российский парусник в порты ЕС.

Журналисты пояснили, что учебное судно «Штандарт» в последние годы ходит под флагом Островов Кука, но это не помогло: активисты объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций», введенных Евросоюзом в 2022 году,

«Морские власти были на борту, выслушали наши доводы про необходимость захода в порт, но пока не разрешили, но и не запретили стоять на якоре. Ждем от них информации с официальным решением», — подчеркнул Мартусь.



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Напомним, что фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Он был создан в 1999 году, используется как действующий учебный парусник.