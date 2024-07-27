Глава МИД Индии пообещал внести вклад в разрешение украинского кризиса

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар опубликовал заявление в соцсети X, касающееся украинского кризиса. Он пообещал, что его страна готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине.

«Индия готова внести свой вклад любым возможным способом», — написал Джайшанкар.



Глава МИД напомнил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди недавно провёл встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее британский телеканал сообщил, что визит Нарендры Моди в Россию свидетельствует о провале усилий Запада по изоляции РФ.