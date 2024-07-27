Орбан предрек новые покушения на Трампа

В ходе президентской гонки в США злоумышленники могут снова предпринять попытку покушения на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в 18:10 (02:10 мск, воскресенье). Молодой мужчина поднялся на крышу производственной площадки и открыл стрельбу в собравшихся на митинге людей. Три человека, включая политика, получили ранения, один погиб на месте. Кроме того, пострадала аппаратура.

«То, что произошло [в Пенсильвании], не обязательно было последней попыткой в этой кампании», — отметил Орбан.



Премьер пояснил, что на днях провел телефонные переговоры с Трампом.

По его мнению, покушение на 45-го президента США обусловлено тем, что он защищает национальные интересы и не разделяет позицию сторонников построения в стране постнационального либерального государства.