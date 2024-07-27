Ван И заявил, что США действуют в отношении Китая как гегемон

США проводят в отношении Китая ошибочную политику и неверно оценивают КНР в соответствии с американкой гегемонистской стратегией. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне.

"Соединенные Штаты придерживаются неверного представления о КНР и все время отражают ее в зеркале собственной гегемонистской логики, - приводятся слова Ван И на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Мы будем придерживаться мирного пути развития и содействовать построению человеческого судьбоносного сообщества".



Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай "не является Соединенными Штатами и не стремится стать ими".

"Китай не занимается гегемонией и силовыми действиями, мы великая держава с наилучшими показателями по глобальным вопросам мира и безопасности", - уточнил он.



Ван И напомнил, что на недавно состоявшемся 3-м пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва было принято решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ и продвижении модернизации по китайскому образцу.