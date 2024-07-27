Глава МИД Китая сделал громкое заявление о Тайване

Тайвань является частью Китая. Он никогда не были и не станет отдельным государством. Об этом в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«"Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы»‎, - добавил глава внешнеполитического ведомства.



Напомним, после гражданской войны в Китае и разгрома режима Гоминьдана на остров бежали остатки оппозиционеров во главе с Чан Кайши. С 1949 года управление Тайваня осуществляет собственная администрация.

Китай считает остров одной из своих провинций и призывает не вмешиваться во взаимоотношения обеих сторон. Недавно министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что те, кто хочет отделить Тайвань, сам роет себе могилу.