Орбан прокомментировал молчание ЕС о взрыве «Северных потоков»

Фактический отказ стран Евросоюза от расследования подрыва газопровода «Северный поток» в Балтийском море является «актом капитуляции» перед США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости».

Диверсия на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» произошла 26 сентября 2022 года. Власти Швеции, Дании и ФРГ провели расследование терактов, но не представили свои выводы об их причинах в публичном пространстве.

Премьер пояснил, что Брюссель не говорит об этом инциденте, расследование де-факто не ведется и вопрос не поднимается в юридической плоскости.

Орбан отметил, что даже ФРГ не отреагировала на теракт, совершенный против ее собственности предположительно по указанию США.

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По его мнению, такая позиция стран Евросоюза — «это не что иное, как акт капитуляции».