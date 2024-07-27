Орбан предрек ЕС расплату за военную поддержку Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Евросоюзу необходимость расплаты за военную поддержку Украины в случае победы Дональда Трамп на президентских выборах в США. Его слова приводит ТАСС.

"Евросоюз должен будет заплатить цену этой военной авантюры, и от этого пострадаем и мы", — подчеркнул Орбан во время выступления в в румынском городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.



До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС, США и Китай выступить за мир на Украине. По словам Сийярто, эти три игрока являются основными на международной арене.

Орбан рассказал об ответах Путина на вопросы по урегулированию на Украине

По его словам, сейчас с мирным предложением выступает только Китай, в то время как ЕС довольствуется копированием американской политики, а сами США погружены в предвыборную гонку. При этом он выразил мнение, что исход президентских выборов в США решит, продолжит ли Вашингтон провоенную политику или встанет на путь урегулирования.