Итальянский журналист Анджело Джулиано возмутился церемонией открытия парижской Олимпиады и попросил убежища в России. Об этом он написал в соцсети X.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — заявил журналист.



Итальянец не стал объяснять причины своей негативной реакции.

Церемония открытия 33-й летней Олимпиады прошла накануне в Париже и вызвала шквал критики во всем мире из-за модернистских сюжетов и ЛГБТ-пропаганды.

В частности, трансвеститы спародировали Тайную вечерю, а фигура, изображающая казненную королеву Марию-Антуанетту, пела, держа отрубленную голову в руках.

Захарова высмеяла открытие Олимпиады в Париже

На родине Олимпийских игр действо в Париже назвали крахом цивилизации. Издание Pronews.gr написало, что проливной дождь заставил тысячи зрителей преждевременно покинуть церемонию и это был «гнев божий».

«Даже Всевышний испытывает отвращение к трансвеститам, изображающим Тайную вечерю», — написала газета.



Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала церемонию в Париже «дном Сены».