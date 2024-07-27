Итальянский журналист попросил убежища в России из-за «дерьмового шоу» Олимпиады-2024
Итальянский журналист Анджело Джулиано возмутился церемонией открытия парижской Олимпиады и попросил убежища в России. Об этом он написал в соцсети X.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — заявил журналист.
Итальянец не стал объяснять причины своей негативной реакции.
Церемония открытия 33-й летней Олимпиады прошла накануне в Париже и вызвала шквал критики во всем мире из-за модернистских сюжетов и ЛГБТ-пропаганды.
В частности, трансвеститы спародировали Тайную вечерю, а фигура, изображающая казненную королеву Марию-Антуанетту, пела, держа отрубленную голову в руках.
Захарова высмеяла открытие Олимпиады в Париже
На родине Олимпийских игр действо в Париже назвали крахом цивилизации. Издание Pronews.gr написало, что проливной дождь заставил тысячи зрителей преждевременно покинуть церемонию и это был «гнев божий».
«Даже Всевышний испытывает отвращение к трансвеститам, изображающим Тайную вечерю», — написала газета.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала церемонию в Париже «дном Сены».