Запад в 2022 году потребовал , чтобы весь мир выступил против России, напомнил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что многие страны не прислушались к приказам Вашингтона и Брюсселя, стали поддерживать Москву, пишет РИА «Новости».

В 2022 году, после начала спецоперации, западные страны активно поддержали Владимира Зеленского, направили ему военную и финансовую помощь. На фоне этого Киев заявил, что «весь мир с Украиной».

«Запад отдал указание, чтобы мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — подчеркнул Орбан.



Глава Венгрии уточнил, что не удивился, когда узнал о поддержке РФ со стороны Китая и Северной Кореи. Вместе с тем, признал он, сведения о том, что Индия, а также мусульманский мир поддерживают Россию, стали неожиданностью.